Уральский полпред: Северный широтный ход позволит открыть 6 млрд "кубов" газа

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев во время встречи с главными редакторами СМИ сообщил, что Северный широтный ход (СШХ) "даст возможность открыть примерно 6 трлн кубов газа и прочего – начать эксплуатацию месторождений, разгрузит БАМ", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Будет создано 12 тыс. рабочих мест на строительстве и потом 1 тыс. постоянных – на железной дороге. Сейчас Ямал платит 1 трлн руб. налогов в федеральный бюджет, а с СШХ будет 1,5 млрд", - сказал Якушев.

Северный широтный ход – железная дорога в 700 км, соединяющая Северную и Свердловскую железные дороги. Правительство Ямала согласовало проект строительства Северного широтного хода с "РЖД" в октябре 2017 г. ЯНАО инвестирует в строительство автомобильной части моста через Обь и передаст в федеральную собственность необходимые для строительства земельные участки.