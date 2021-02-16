Государство само оплачивает вынашивание "суррогатных" детей для иностранцев - депутат ГД

Российское государство оплачивает вынашивание "суррогатных" детей для иностранцев по полису ОМС. Об этом сообщил в программе "Стратегия" на радио "Вести ФМ" депутат Госдумы Николай Земцов, который входит в рабочую группу по разработке законопроекта о суррогатном материнстве. По итогам заседания рабочей группы Земцов и рассказал некоторые подробности.

Напомним, в прошлом году выяснилось, что иностранцы потоком вывозят детей от российских суррогатных матерей. Они приезжают в Россию, заказывают детей, после рождения оформляют их в консульствах как иностранцев и увозят. Причем купить ребенка может любой желающий без всяких ограничений. Только по данным одной авиакомпании, за год из России было вывезено более 7 тысяч детей. Также выяснилось, что Россия является одним из самых больших "суррогатных" рынков в мире, так как этот вопрос у нас никак не урегулирован. А отследить судьбу вывезенных детей невозможно.

По словам Земцова, государство еще и оплачивает вынашивание детей для иностранцев. Так, в одной коммерческой компании на экспорт вынашивают около 300 "суррогатных" детей в год.

"Медицинское обслуживание этой компании из бюджета России обходится в 91 млн рублей. Таких компаний, по разным оценкам, от 400 до 700, то есть речь может идти о миллиардах (скорее о десятках миллиардов. - прим. Накануне.RU). Дети уехали за рубеж, и говорить о том, что это поддержка материнства и детства, невозможно. Тратить на это государственные средства преступно. Дети вывозятся курьерами - это конвейер", - подчеркнул депутат.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, в котором готовится законопроект, Василий Пискарев отметил, что государство не только не имеет возможности отследить судьбу вывезенного ребенка, но и не имеет юридических оснований, так как по документам он иностранец.

"Когда иностранный гражданин намеревается приобрести в России ребенка, мы не знаем, кто потенциальные родители. Может, он педофил, наркоман, алкоголик - мы не знаем", - сказал Пискарев.

Пусть проблемы иностранных граждан решают их собственные страны, а не Россия, добавил депутат.

Примечательно, что в 2015 году один из фигурантов одного из нынешних уголовных дел, руководитель компании "Росюрконсалтинг" Константин Свитнев, рассказывал австрийскому журналу DATUM о том, как он обеспечивает иностранцев-содомитов услугами суррогатных матерей в России - "единственной стране в Европе, где даже одинокие люди могут стать родителями". Он заявил, что примерно половина его клиентов из Европы - это содомиты и педофилы.

Важно, что заказчики "суррогатных" детей вообще могут не быть биологическими родителями. Агентства имеют базу биоматериалов и могут провести весь процесс самостоятельно. Пострадавшая Юлия в эфире снова подтвердила, что ей сообщали лишь о выкидышах у суррогатных матерей. Она предполагает, что ее детей родили, а потом продали на сторону. Проверить это невозможно, так как все программы носят строго анонимный характер.

Основная идея разрабатываемого законопроекта в том, чтобы полностью запретить суррогатное материнство для иностранцев и оставить только для российских граждан, состоящих в браке, причем на некоммерческой основе. Первое чтение законопроекта может состояться уже в марте. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ожидает ожесточенного противодействия, поскольку ежегодный оборот "суррогатного" бизнеса составляет миллиарды евро.