Госдума запретила высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет

Госдума единогласно поддержала в третьем чтении законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет, если у них нет билета или денег на его оплату.

Депутат Дмитрий Ионин напомнил, что видео, когда детей высаживают на мороз из автобуса, "никого не оставляют равнодушными". Он предложил в дальнейшем развить законопроект и сделать проезд в общественном транспорте в целом бесплатным для детей.