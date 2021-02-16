16 Февраля 2021
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Происшествия В России
Два резервуара с топливом взорвались в Новой Москве (2021) | Фото: ren.tv

СМИ: В Новой Москве на АЗС взорвался резервуар с топливом

На автозаправке в поселке Мосрентген в Новой Москве из-за пожара разгерметизировались емкости с горючим, сообщили в МЧС.

Инцидент произошел в поселении Сосенском на улице Адмирала Корнилова. Загорелись бытовки, на данный момент возгорание ликвидировано. Площадь пожара составила 50 кв.м. Подразделения продолжают охлаждение емкостей. О пострадавших не сообщается.

Два резервуара с топливом взорвались в Новой Москве(2021)|Фото: ren.tv

При этом ТАСС сообщает, что произошел взрыв второго резервуара с топливом. Наблюдается факельное горение. Проведена эвакуация в радиусе 500 м от места взрыва.

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Теги: азс, пожар, резервуар, взрыв



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