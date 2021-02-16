Моор ответил урбанисту Варламову, раскритиковавшему набережную Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямого эфира, посвящённого развитию городов, ответил урбанисту Илье Варламову, который ранее раскритиковал набережную столицы региона, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Варламов город любит, комментирует, продвигает его. Я – за то, чтобы была не просто критика, а ещё и предложения. Критикуешь – предлагай. Позитивные претензии мы учитываем. Благоустройство – динамичная сфера. Проекты 5-10-летней давности могут сегодня казаться анахронизмом. Главное – двигаться вперёд. Набережная – проект недешёвый, будем реконструировать её по мере сил", - сказал Моор.

Напомним, ранее Варламов составил рейтинг городов, где Тюмени досталось 46-е место из70-ти. Тогда мэр города Руслан Кухарук, комментируя в разговоре с Накануне.RU список, отметил, что "любого рода рейтинг имеет своих инициаторов, критерии оценки".

"Есть много различных рейтингов, их составляют представители частных организаций, девелоперов, научного сообщества, общественников, органов власти. Например, пятый год подряд Тюмень признана лучшим городом России по качеству жизни, этот рейтинг составлен на основании мнения экспертов, жителей. Надо разобраться в позициях, с которых оценивал Варламов. Если мы говорим о мнении опытного эксперта, всегда можно извлечь то, что можно применить. Если то или иное мнение можно взять на вооружение, применить в своей работе, надо относиться к нему соответствующе", - сказал Кухарук.