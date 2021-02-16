Моор: любому количеству жителей Тюменской области в регионе должно быть комфортно

Глава Тюменской области Александр Моор во время прямого эфира, посвящённого развитию городов, отметил, что трудность управления городом измеряется не численностью населения, а тем, что любому количеству жителей должно быть в нём комфортно, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Про город-миллионник идёт много дискуссий. В 2005-06 гг. разрабатывался генеральный план развития Тюмени. Тогда население не росло, и поставленная цель по численности населения была фантастической. Но, как оказалось, 1 млн жителей будет не в 2040 г., а раньше. Темпы роста города выше, чем раньше. Это обязывает", - сказал Моор.

Рост города – подтверждение того, что власти идут по правильному пути.

"Специально мы не стремимся к этому. Любому количеству жителей должно быть в городе комфортно. Мы понимаем, где надо строить дороги, жильё, детские сады, школы", - сказал Моор.

2020-ый "серьёзно подкорректировал планы властей".

"Надеемся, в этом году вернёмся к тому темпу, который набрали. Есть конкретные цели и результаты по нацпроекту, для их достижения необходимые деньги заложены", - сказал Моор.

Отметим, всего на благоустройство в последние годы в области потрачено 5 млрд руб.