Памфилова назвала критерии, по которым будут отобраны регионы для дистанционного голосования

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала, как будут выбраны дополнительные регионы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму в сентябре этого года.

"ЦИК России выберет регионы для дополнительного способа голосования через Интернет по нескольким критериям: число избирателей – пользователей ЕПГУ, качество сети Интернет, санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе, способность избиркомов обеспечить обучение своих сотрудников и информирование избирателей, готовность региональной общественной палаты обеспечить наблюдение за ходом ДЭГ", - заявила глава Центризбиркома.

Напомним, ранее Памфилова заявила, чтоДЭГ в этом году пройдет в шести регионах, в том числе в Москве.