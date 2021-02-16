На Южном Урале многодетные семьи и пенсионеры смогут получить по 60 тысяч на установку газового оборудования

В Челябинской области одиноко проживающие пенсионеры и многодетные семьи смогут получить материальную помощь на установку внутридомового газового оборудования. Соответствующий законопроект, разработанный по инициативе губернатора Алексея Текслера, внесен в ЗСО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Мера поддержки будет предоставляться в виде единовременной социальной выплаты на компенсацию части расходов по оплате внутридомового газового оборудования и затрат на его установку. Сумма составит 60 тыс. руб.

Социальную выплату смогут получить одиноко проживающие пенсионеры (собственники жилых помещений), многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума на душу населения.

Планируется, что новая мера социальной поддержки начнет действовать с 1 июля 2021 года.