МинЖКХ: Перерасчет нормативов ТКО в Нижнем Тагиле необязательно приведет к их снижению

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов посоветовал жителям Нижнего Тагила приготовиться к тому, что перерасчет нормативов накопления твердо-коммунальных отходов, за которое они выступали, может их разочаровать.

По его словам, замеры, которые в настоящее время проводятся органами местного самоуправления, в подавляющем количестве муниципалитетов не только не ниже, но и сильно превосходит нормы пятилетней давности. Особенно это касается таких крупных городов, как Нижний Тагил и Екатеринбург.

"Я бы был очень аккуратен в стимулировании перерасчетов нормативов, потому что не факт, что во всех случаях это приведет к снижению платы граждан по статье ТКО. В функции Региональной энергетической комиссии входит поиск баланса между платежами потребителей и валовой выручкой организаций, которые выполняют свою функцию, - пояснил Смирнов. - Задача региональных операторов по твердым коммунальным отходам - вывезти тот мусор, который мы складываем на площадках на полигоны. Я уверен, что комиссия с этим справится".

8 февраля Апелляционный суд Санкт-Петербурга отменил решение Свердловского областного суда, признав недействующим постановление о нормативах накопления мусора для многоквартирных домов. Теперь РЭК обязана провести их перерасчет.

Напомним, в сентябре 2020 г. специалисты Счетной палаты РФ сделали неутешительные выводы о ходе реализации "мусорной реформы", стартовавшей в стране в начале 2019 г. Анализ показал, что уровень переработки отходов не превышает 7%, а более 90% по-прежнему направляется на полигоны и свалки, которые зачастую не отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву. Отдельный пункт анализа СП посвящен финансовому положению отрасли, тем более что, как показывает практика, в разных регионах и субъектах тарифы для населения могут отличаться в разы. При том, что даже завышенные нормативы не гарантируют отсутствие финансовых проблем у регоператоров. Например, диапазон цен на их услуги составлял в 2019 г. от 244 руб. за уборку кубометра мусора до 1 тыс. 411 руб. за тот же "куб".