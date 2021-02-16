"Обращайтесь в суд": Володин ответил КПРФ на обвинения в политическом терроре

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на обвинения представителя КПРФ Валерия Рашкина в адрес властей и членов "Единой России". Коммунист на пленарном заседании пожаловался на притеснения и политическое преследование всех инакомыслящих в стране, назвав происходящее террором.

"Террор – очень серьезное обвинение, - завелся Володин буквально с полоборота. - Если депутат страну обвиняет в терроре – он сам к этому причастен. И у всех параллель с красным терорром. У нас сейчас не так на улице. Это непорядочно. Обращайтесь в суд. В этом поддержим. Но оскорблять не позволим".

Депутат от ЛДПР Александр Шерин выразил недовольство тем, что Госдума рассматривает в числе первых и приоритетных запретительные и репрессивные законопроекты, а социальные задвигает, они месяцами "висят" в повестке: "Почему не социальные законопроекты в повестки первыми стоят, а запретительные? Запретить, не пущать! А в деревне пенсионеры, народ-победитель не может себе позволить освещение по ночам и баню. Да баня даже в войну не закрывалась!".

Ирина Яровая ("Единая Россия") заявила, что "не вопросы выхода на улицу сегодня волнуют людей, а вопросы счастья, здоровья".