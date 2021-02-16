Эхо акций за Навального: в Свердловской области изменили правила митингов

На Среднем Урале были изменены правила проведения публичных мероприятий. Как передает Накануне.RU, свердловские депутаты проголосовали за внесение изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области».

По заверению заместителя председателя свердловского Законодательного Собрания Виктора Шептия, это сделано для того, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

В документе указано, что отныне министерство общественной безопасности региона может переносить последний день официального ответа организаторам митинга или шествия. Также теперь представители МОБ, отказывая участникам должны предложить им конкретное место и время для митинга. Данное решение уже не будет подлежать обсуждению.

Напомним, что в январе 2020 года в Екатеринбурге состоялись два массовых шествия в поддержку блогера Алексея Навального. Наше агентство подробно освещало акцию 31 января.