16 Февраля 2021
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Политика Свердловская область Уральский ФО
плакат, протест, митинг (2021) | Фото: Накануне.RU

Эхо акций за Навального: в Свердловской области изменили правила митингов

На Среднем Урале были изменены правила проведения публичных мероприятий. Как передает Накануне.RU, свердловские депутаты проголосовали за  внесение изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области».

По заверению заместителя председателя свердловского Законодательного Собрания Виктора Шептия, это сделано для того, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

В документе указано, что отныне министерство общественной безопасности региона может переносить последний день официального ответа организаторам митинга или шествия. Также теперь представители МОБ, отказывая участникам должны предложить им конкретное место и время для митинга. Данное решение уже не будет подлежать обсуждению.

Напомним, что в январе 2020 года в Екатеринбурге состоялись два массовых шествия в поддержку блогера Алексея Навального. Наше агентство подробно освещало акцию 31 января

 

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Эхо акций за Навального: в Свердловской области изменили правила митингов

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Теги: Виктор Шептий, Заксобрание, митинги



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