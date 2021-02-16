16 Февраля 2021
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Общество Тюменская область
Александр Моор (2019) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Тюменской области рассказал о случае, научившем его прислушиваться к жителям

Губернатор Тюменской области Александр Моор, рассуждая в прямом эфире о развитии городской среды, рассказал, что его научило прислушиваться к жителям, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня обсуждать различные проекты благоустройства – норма. Часто привожу пример. В 2011-ом, первом для меня, как главы администрации Тюмени, мы делали программу по дворам. Сами сделали проекты, сами реализовали, находимся в эйфории. А жители сказали, что мы сделали не то и не так. С тех пор всегда обсуждаем проекты", - сказал Моор.

Проходят фокус-группы, другие варианты обсуждения.

"Такие преобразования – большие деньги, не должно быть такого, чтобы пришлось переделывать. Нужно проводить мозговые штурмы, чтобы учесть все пожелания. По-другому работать нельзя. Нужно вовлекать жителей всех возрастов", - сказал губернатор.

Прямой эфир, развитие городов, Тюмень, Александр Моор(2021)|Фото: instagram.com, Александр Моор

Регион в силу подобного развития привлекателен для урбанистов.

"Я заинтересован, чтобы "росли" местные архитекторы и урбанисты. Проводим разные мероприятия по передаче им опыта. Специально создаём "точку кипения" для развития региона. Даже простая реконструкция сквера имеет экономические последствия", - сказал Моор.

Он добавил, что при транспортном развитии города важно учитывать интересы и автомобилистов, и пешеходов.

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Губернатор Тюменской области рассказал о случае, научившем его прислушиваться к жителям

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Теги: Александр Моор, Дарья Кислицина, прямой эфир



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