16 Февраля 2021
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Общество Тюменская область
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

В Тюменской области на благоустройство в последние годы потратили 5 миллиардов

Губернатор Тюменской области Александр Моор, в прямом эфире рассказывая о развитии городской среды в регионе, рассказал о деталях реализации нацпроекта "Жильё и городская среда", мероприятия которого "касаются каждого россиянина", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Первая часть – строительство нового жилья. В 2020 г. в области построено 1,7 млн "квадратов" жилья. Вторая часть – снос аварийного жилья. Мы уже перевыполняем план по 2021 г. по сносу жилья, признанного аварийным на 1 января 2017 г. Жить в таких зданиях в XXI веке невозможно. В 2019-20 гг. мы расселили 3,5 тыс. жителей. К 2023 г. расселим 9 тыс.", - сказал губернатор.

Также по нацпроекту идёт создание комфортной городской среды. Например, ремонт общественных пространств. На благоустройство в последние годы потрачены 5 млрд руб.

"Больше 10 лет назад мы начали большую программу. Я тогда работал мэром Тюмени. Депутаты поддержали. Много денег потратили на ремонт дворов. Потом по примеру Тюмени также поступили Ишим, Заводоуковск, другие города. В столице области отремонтировали, например, Гилёвскую рощу, парк Затюменский. Там гуляет сейчас много людей. Изменилась набережная, которую ремонтировали с 2007 г. Для достижения показателей нацпроекта есть план. Ни от одного проекта мы не откажемся", - сказал Моор.

Прямой эфир, развитие городов, Тюмень, Александр Моор(2021)|Фото: instagram.com, Александр Моор

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В Тюменской области на благоустройство в последние годы потратили 5 миллиардов

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Теги: Александр Моор, прямой эфир



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