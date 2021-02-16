В Тюменской области на благоустройство в последние годы потратили 5 миллиардов

Губернатор Тюменской области Александр Моор, в прямом эфире рассказывая о развитии городской среды в регионе, рассказал о деталях реализации нацпроекта "Жильё и городская среда", мероприятия которого "касаются каждого россиянина", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Первая часть – строительство нового жилья. В 2020 г. в области построено 1,7 млн "квадратов" жилья. Вторая часть – снос аварийного жилья. Мы уже перевыполняем план по 2021 г. по сносу жилья, признанного аварийным на 1 января 2017 г. Жить в таких зданиях в XXI веке невозможно. В 2019-20 гг. мы расселили 3,5 тыс. жителей. К 2023 г. расселим 9 тыс.", - сказал губернатор.

Также по нацпроекту идёт создание комфортной городской среды. Например, ремонт общественных пространств. На благоустройство в последние годы потрачены 5 млрд руб.

"Больше 10 лет назад мы начали большую программу. Я тогда работал мэром Тюмени. Депутаты поддержали. Много денег потратили на ремонт дворов. Потом по примеру Тюмени также поступили Ишим, Заводоуковск, другие города. В столице области отремонтировали, например, Гилёвскую рощу, парк Затюменский. Там гуляет сейчас много людей. Изменилась набережная, которую ремонтировали с 2007 г. Для достижения показателей нацпроекта есть план. Ни от одного проекта мы не откажемся", - сказал Моор.