У оппозиции в Госдуме не получилось снять с рассмотрения поправки о блокировке агитации в соцсетях

У оппозиционных партий не получилось сегодня снять с рассмотрения в Госдуме (во втором чтении) поправок, которые предусматривают блокировку без суда, по решению Роскомнадзора или избирательных комиссий "незаконной агитации в сети".

Законопроект предусматривает, что блокироваться может и, например, репост какого-то контента.

Представитель КПРФ Валерий Рашкин попросил снять с рассмотрения пункты 9 и 10 сегодняшней повестки пленарного заседания (это как раз пакет поправок по блокировке), назвав законопроект "тотальной политической цензуры".

Глава комитета по регламенту ГД Ольга Савостьянова ("Единая Россия")заявила, что "это только представления Рашкина", а законопроект на самом деле о другом. Также она упомянула, что "законопроект рассматривался в первом чтении с участием всех фракций", но почему-то не сказала, что кроме "Единой России" все голосовали против. Глава комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников ("Единая Россия") на критику Рашкина тоже ответил странно: "Все экспертизы проведены, документ готов".

Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) заявил, что Савостьянова ввела коллег в заблуждение, поскольку 9-й пункт повестки предусматривает именно возможность блокировки контента, то есть цензуру. Савостьянова не согласилась, парировав, что блокироваться будет только контент с нарушениями.

В итоге при голосовании инициативу Рашкина не поддержали: 106 голосов за снятие, 225 – против.