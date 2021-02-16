"Уралкалий" вошел в топ лучших работодателей России

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представила результаты ежегодного рейтинга работодателей России, передает корреспондент Накануне.RU.

По итогам 2020 г. компания "Уралкалий" заняла 56 место в категории "Крупные компании", в которую вошли организации, где работает более 1000 сотрудников, но не больше 5000.

Всего в 2020 г. на участие в рейтинге было подано около 900 заявок, а общее количество финалистов превысило 500 компаний, что почти в два раза выше показателя за 2019 год. События прошедшего года стали непростым испытанием для рынка труда, бизнеса компаний и их бренда работодателя, чем объясняется рекордное число участников рейтинга и повышенное внимание к нему компаний и соискателей со всей России.

"В этот раз, благодаря повышенному интересу со стороны компаний-работодателей и их желанию объективно оценить свою привлекательность на рынке труда, нам удалось получить максимально реалистичную картину лучших работодателей. Мы ввели важные изменения в методологию составления рейтинга, заменив оценку вовлеченности на оценку лояльности персонала, что является еще более точным и достоверным показателем, соответствует лучшим мировым практикам, и существенно упрощает компаниям прохождение этого этапа. Также вместо единого списка мы выделили четыре основных сегмента в зависимости от численности – это крупнейшие компании со штатом больше 5 тысяч сотрудников, крупные, средние и небольшие. Мы уверены, что для всех участников рынка труда новый рейтинг стал еще более понятен и прозрачен, более информативным и прикладным как для аудита и объективной оценки HR-процессов, так и внесения изменений в свои HR-стратегии, а для соискателей послужит лучшим ориентиром при выборе места работы", - прокомментировала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

Сам рейтинг формируется на основе трехстороннего анализа компаний-работодателей: готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя (40% от общей оценки); желание соискателей, опрошенных на сайте hh.ru, работать в компании (40%); данные HR-специалистов компании, на основе которых оценивается ее HR-функция (20%).

Отметим, что среди пермских компаний в рейтинг также попали VERRA, "Камский кабель", "Пермэнергосбыт" и Линия 7.