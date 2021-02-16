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Общество Свердловская область
митинг против мусоросортировочного комплекса в Красноуфимске (2020) | Фото: Эдуард Мансуров

Министерство ЖКХ: Отказ от мусорного полигона в Красноуфимске повысит тариф на ТКО на 60%

Власти Свердловской области не планируют отказываться от строительства мусорного полигона в районе Красноуфимска. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. По его словам, данная территория была выбрана не зря, поскольку строительство полигона в другом месте может привести к сильному завышению тарифов на ТКО.

"Что касается планов строительства мусоросортировочного комплекса в районе Красноуфимска, мы по утвержденной схеме размещения предприятия просчитали, что именно в том западном кусту необходимо строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном. В противном случае вывоз твердых коммунальных отходов из Красноуфимска и прилегающих двух районов приведет к росту затрат почти в два раза. Это как минимум на 60% вырастет тариф. Поэтому мы видим необходимость в строительстве мусоросортировочного полигона именно в том районе", - пояснил Николай Смирнов.

По его словам, пока не ясно, кто выступит новым концессионером, после того, как Арбитражный суд региона вынес решение расторгнуть концессионное соглашение и договор аренды участка под планируемый МСК. Решение остается за муниципалитетом, который и принял решение о расторжении.

"Естественно, совместно с органами местного самоуправления, перед решением мы встретимся с жителями и расскажем, что будет построено и для чего, чтобы развеять эти мифы. Якобы мусор будут привозить из других регионов, будут складываться радиоактивные и промышленные отходы. Это я еще раз отметаю и повторяю: этого точно не будет", - заключил Смирнов.

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Министерство ЖКХ: Отказ от мусорного полигона в Красноуфимске повысит тариф на ТКО на 60%

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Теги: ТКО, мусорный полигон, Красноуфимск, Смирнов



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