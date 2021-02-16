16 Февраля 2021
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Портфель чиновника (2020) | Фото: Накануне.RU

В свердловском заксобрании нашли замену умершему депутату

Законодательное собрание Свердловской области нашло замену умершему депутату Владимиру Терешкову. В комитет по бюджету, финансам и налогам вместо бывшего председателя войдет народный избранник Петр Соколюк. Как передает Накануне.RU, такую инициативу предложила спикер регионального парламента Людмила Бабушкина.

Как стало известно, из-за участия в работе нового комитета Соколюка выведут из состава комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

Кому достанется депутатское кресло Терешкова, пока неизвестно.

Напомним, что областной парламентарий Владимир Терешков скончался в Екатеринбурге 25 января. Политику было 73 года.

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В свердловском заксобрании нашли замену умершему депутату

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Теги: Владимир Терешков, Заксобрание, смерть, Петр Соколюк



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