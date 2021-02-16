16 Февраля 2021
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задержан наручники (2010) | Фото:focus.ua

ФСБ задержала финансистов ИГ в Крыму и Татарстане

ФСБ провела спецоперацию в Татарстане и Крыму по задержанию финансистов террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Все подозреваемые являются гражданами России. С 2015 по 2019 год они через интернет собирали деньги якобы на благотворительные цели.

В результате обыска у фигурантов изъяли телефоны, компьютеры и носители информации. Возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

Ранее в Томске и Новосибирске были задержаны участники межрегиональной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь — Джихад" (запрещена в России)

Подозреваемые в 2020 году периодически осуществляли перевод крупных сумм на банковские карты, которые использовались для нужд организации.

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ФСБ задержала финансистов ИГ в Крыму и Татарстане

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Теги: иг, крым, татарстан, фсб



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