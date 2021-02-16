В США после прививки умер 36-летний врач

16 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин, Проскурина и зарплаты учёных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия За рубежом
вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

В США после прививки умер 36-летний врач

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) расследует смерть 36-летнего врача из Мемфиса Бартона Уильямса, который умер примерно через месяц после получения второй дозы вакцины от коронавируса. У него развилась редкая болезнь, вызванная атакой иммунной системы на организм. Об этом сообщает localmemphis.com.
Читайте также:

Как обычно, власти в США заявляют, что смерть с вакцинацией не связана. При этом тестирование обнаружило в его крови два типа антител - от естественно перенесенной инфекции и от вакцины. Они вступили в конфликт друг с другом, что и привело к смерти.

Еще интереснее то, что прижизненный тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Но, по мнению специалиста по инфекционным заболеваниям доктора Стивена Трекельда, иммунная система организма, перенесшего вирус, "вспомнила" его и "включилась". Он призывает все равно не отказываться от вакцинации, хотя данный случай, насколько можно судить, доказывает, что Уильямсу она была не нужна, коль скоро у него были антитела.

Американские СМИ приводят только комментарии врачей, которые заверяют в безопасности вакцинации. При этом их аргументы весьма показательные: осложнения редки, поэтому на них не нужно обращать внимания. Между тем, по официальным данным на конец января, после вакцинации умерли уже более 500 человек. Но все "расследования" причин свелись к заявлениям, что связь между смертью и вакцинацией не установлена.

Интересно, что новые вакцины от коронавируса основаны на новых технологиях, которые ранее на людях не использовались. Они вводят в организм не ослабленную инфекцию, как в традиционных вакцинах, а генетический материал. В 2020 году во многих странах производителям вакцин был предоставлен иммунитет от гражданской ответственности в случае последствий от их использования. Это объяснялось экстраординарной ситуацией и стремлением к "общественному благу" - вакцинации от коронавируса. Ранее не удавалось создать вакцины против коронавирусов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В США после прививки умер 36-летний врач

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, вакцина, вакцинация, прививка, США



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети