В США после прививки умер 36-летний врач

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) расследует смерть 36-летнего врача из Мемфиса Бартона Уильямса, который умер примерно через месяц после получения второй дозы вакцины от коронавируса. У него развилась редкая болезнь, вызванная атакой иммунной системы на организм. Об этом сообщает localmemphis.com.

Как обычно, власти в США заявляют, что смерть с вакцинацией не связана. При этом тестирование обнаружило в его крови два типа антител - от естественно перенесенной инфекции и от вакцины. Они вступили в конфликт друг с другом, что и привело к смерти.

Еще интереснее то, что прижизненный тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Но, по мнению специалиста по инфекционным заболеваниям доктора Стивена Трекельда, иммунная система организма, перенесшего вирус, "вспомнила" его и "включилась". Он призывает все равно не отказываться от вакцинации, хотя данный случай, насколько можно судить, доказывает, что Уильямсу она была не нужна, коль скоро у него были антитела.

Американские СМИ приводят только комментарии врачей, которые заверяют в безопасности вакцинации. При этом их аргументы весьма показательные: осложнения редки, поэтому на них не нужно обращать внимания. Между тем, по официальным данным на конец января, после вакцинации умерли уже более 500 человек. Но все "расследования" причин свелись к заявлениям, что связь между смертью и вакцинацией не установлена.