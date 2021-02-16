Свердловский министр энергетики и ЖКХ прокомментировал первенство региона по низкому качеству питьевой воды

Качество питьевой воды в регионе зависит не столько от качества водоемов, сколько от очистительной техники. Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, комментируя выводы Счетной палаты РФ. Напомним, согласно исследованиям, Средний Урал занял первое место по низкому качеству питьевой воды. Причиной стали экстремально высокие уровни замусоривания водоемов.

"Я читал заключение Счетной палаты, но оно была немного сужено: низкое качество водоемов, которые используют для питьевого водоснабжения - это не питьевая вода низкого качества. Прежде чем поступить в сети, вода из источника, подземного или наземного, проходит многоступенчатую очистку: химическую, техническую, механическую, ультрафиолет, либо хлорирование. Но, в то же время, мы прекрасно понимаем, что чем ниже качество исходной воды из водоемов, тем более затратен механизм ее очистки, и это сказывается на тарифах", - пояснил Николай Смирнов.

По его словам, министерство экологии совместно с органами местного самоуправления занимается вопросами очистки водоемов, используемых под питьевое водоснабжение. При этом Смирнов отметил, что нельзя сравнивать территории старопромышленных регионов, как Челябинская и Свердловская области, регионы, которые занимаются сельским хозяйством и водоемов, располагающихся в лесах.

"Понятно, что здесь идет естественное загрязнение, а в других происходит загрязнение промышленными сточными водами. Поэтому здесь совместная задача министерства природных ресурсов и наша, чтобы наши водоемы были чистыми. Здесь работает уже федеральный национальный проект "Чистая вода", в рамках которого мы ежегодно получаем гранты из федерального бюджета", - рассказал министр.

Так, в позапрошлом году очистные сооружения питьевого водоснабжения закончили в Кировграде. В прошлом году завершено строительство станции водоочистки в Верхней туре. На данный момент там проводятся пусконаладочные работы. Также завершено строительство в Ревде, а в Первоуральске все еще реализуется крупный проект. В дальнейших планах: Нижний Тагил и Волчанск.

"Постепенно в рамках нацпроекта и по поручению губернатора Свердловской области, мы идем опережающими темпами по строительству таких объектов. Это значит, что поимо тех объектов, которые мы сдаем за счет федеральных средств, мы как минимум по одному-два объекта в год сдаем за счет средств областного и местного бюджетов", - заключил Смирнов.