16 Февраля 2021
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съемки фильма подельники (2021) | Фото: permkrai.ru

В селе Кын Пермского края начались съемки триллера "Подельники"

В селе Кын Пермского края начались съемки триллера "Подельники", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

В фильме снимаются актеры Юрий Борисов, Елизавета Янковская и Павел Деревянко. Роль главного героя десятилетнего мальчика исполнит житель Лысьвы Ярослав Могильников.

Режиссером фильма является Евгений Григорьев, знакомый пермским зрителям по картинам "Про рок" и "Хенд Мейд".

Съемки проходят при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. В кинотеатрах фильм выйдет в конце 2021 года. Также субсидию могут выделить краевые власти - на возмещение части затрат на киносъемки в регионе.

Отметим, что также в Прикамье ведутся съемки фильма "Чук и Гек".

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В селе Кын Пермского края начались съемки триллера "Подельники"

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Теги: съемки фильма, режиссер, триллер, подельники



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