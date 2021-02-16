В селе Кын Пермского края начались съемки триллера "Подельники"

В селе Кын Пермского края начались съемки триллера "Подельники", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

В фильме снимаются актеры Юрий Борисов, Елизавета Янковская и Павел Деревянко. Роль главного героя десятилетнего мальчика исполнит житель Лысьвы Ярослав Могильников.

Режиссером фильма является Евгений Григорьев, знакомый пермским зрителям по картинам "Про рок" и "Хенд Мейд".

Съемки проходят при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. В кинотеатрах фильм выйдет в конце 2021 года. Также субсидию могут выделить краевые власти - на возмещение части затрат на киносъемки в регионе.

Отметим, что также в Прикамье ведутся съемки фильма "Чук и Гек".