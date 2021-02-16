Прокуратура подала в суд на администрацию Копейска после разлива канализационных стоков

Прокуратура через суд требует обязать администрацию Копейска оформить право муниципальной собственности на канализационный коллектор и в течение двух лет отремонтировать его, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

25 января на территории поселка Кадровик произошел разлив канализационных стоков. 31 января аварию устранили и провели прочистку участка коллектора длиной более 300 м. Причиной разлива канализационных стоков послужил засор из крупногабаритных бытовых отходов, образованный в просвете коллектора.

Участок коллектора протяженностью 3 км находится в критическом состоянии. Он был введен в эксплуатацию в 70-х годах прошлого века, степень износа составляет почти 100%. В 2019 году он был поставлен на учет как бесхозяйный объект, но администрация так и не оформила право муниципальной собственности.

В связи с этим прокуратура требует через суд обязать администрацию города оформить право муниципальной собственности на коллектор, а также провести его капитальный ремонт в срок не позднее 2 лет с момента оформления права муниципальной собственности.

Кроме того, главе города внесено представление с требованием ликвидировать последствия разлива канализационных стоков.