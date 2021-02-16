Свердловские депутаты окончательно утвердили создание Академического района

В уральской столице нормативно утвержден вопрос о создании Академического района. Район станет восьмым в составе Екатеринбурга. Как передает корреспондент Накануне.RU, депутаты свердловского заксобрания единогласно утвердили административные изменения. Также были установлены границы района, который граничит с Верх-Исетским и Чкаловским районами.

Напомним, в ноябре 2019 года прежний глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес на рассмотрение в городскую думу проект о создании восьмого административного района – Академического. Проект был одобрен депутатами городской думы.

Предпосылки для создания Академического района появились еще 31 октября 2005 года, когда между Екатеринбургом и ЗАО "Ренова-СтройГруп" было подписано соглашение "О комплексной застройке территории планировочного района "Академический", и далее, когда постановлением главы от 20 июня 2006 года была утверждена градостроительная концепция застройки планировочного района в границах улиц Амундсена – Онуфриева – Барклая – ЕКАД.