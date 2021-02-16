Онищенко о просветительской деятельности: "Занимаются привитием не тех ценностей, которые защищает государство"

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что поправки о просветительской деятельности, которые вызвали много споров, "надо принимать обязательно".

"Новые поправки дают определение "просветительская деятельность". Они вызвали неоднозначную реакцию. Все увидели в этом наступление на права. Государство не только должно, но и обязано защищать свои интересы. Вводится целый ряд вопросов о регулировании этой деятельности, в частности – в части привлечения иностранных преподавателей. Надо будет заключать дополнительный договор, следить за этим будут Минпросвещения и Минобрнауки. Закон нужно принимать. Никто никого ущемлять не будет, если будет соблюдаться закон. Когда иностранные преподаватели вне рамок образовательного процесса занимаются привитием не тех ценностей, которые защищает наше государство – со стороны государства ничего не делать – преступно", - заявил Онищенко на онлайн-брифинге.

Он добавил, что комитет рассмотрит поправки к законопроекту в ближайшее время, и документ вынесут на второе чтение в Госдуме.