Онищенко: "Для меня оскорбление, когда запуск спутника сравнивают с созданием вакцины"

Первый заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает оскорбительным сравнение создания вакцины от коронавируса и запуск первого искусственного спутника Земли. По его мнению спутник – "это всего лишь кусок железа", а вакцина – это спасение страны и даже, возможно, всего человечества.

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"Для меня оскорбление, когда сравнивают создание вакцины с запуском первого спутника. Надо корректнее подбирать сравнения. Я не говорю про полет Гагарина – я про спутник. Спутник – это частный случай, а вакцина защищает всю страну, весь мир", - отметил Онищенко на онлайн-брифинге.

Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса – "Спутник V" от НИЦ им. Гамалеи и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора. Наибольшее распространение пока получила вакцина "Спутник V". По последним данным, в стране вакцинировано уже более 2,2 млн человек.