Прокурор просит штраф и 3,5 года колонии для Навального по делу о клевете

16 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин, Проскурина и зарплаты учёных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: Telegram / Mash

Прокурор просит штраф и 3,5 года колонии для Навального по делу о клевете

Обвинение запросило назначить Алексею Навальному штраф 950 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, а также дать еще 3,5 года колонии из-за того, что инцидент произошел до исполнения приговора по делу "Ив Роше".

Кроме того, на сегодняшнем заседании прокурор Екатерина Фролова попросила выделить материалы уголовного дела и направить их для доследственной проверки на оскорбления судьи и прокурора.

Защита Навального возражала против заявления прокурора, указывая, что оно не было должным образом мотивировано.

"Я был самым милым подсудимым", - заявил, в свою очередь, сам Навальный.

Судья Вера Акимова определится с жалобой прокурора на высказывания Навального ближе к приговору, пишет "Интерфакс".

Как ожидается, оглашение состоится 20 февраля.

Напомним, летом прошлого года в сети был опубликован видеоролик, в котором несколько человек, среди которых был и Артеменко, высказываются в поддержку поправок в Конституцию. Навальный оставил комментарий под видео, в котором назвал ролик "позором страны", а его создателей и участников – "командой продажных холуев". Следствие считает, что высказывание оппозиционера носило "заведомо ложный характер, порочащий честь и достоинство человека".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прокурор просит штраф и 3,5 года колонии для Навального по делу о клевете

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: алексей навальный, клевета, ветеран



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.02.2021 21:52 Мск Алексей Навальный дал показания суду по делу о клевете на ветерана Артеменко
Ранее 12.02.2021 10:08 Мск В Москве продолжился суд по делу ветерана против Навального
Ранее 05.02.2021 19:39 Мск Процесс в отношении Навального по делу о клевете на ветерана перенесен
Ранее 05.02.2021 14:21 Мск Ветеран Артеменко потребовал от Навального публичных извинений
Ранее 05.02.2021 09:38 Мск Навального снова доставили в суд – по делу о клевете на ветерана
Ранее 04.02.2021 19:10 Мск Навального доставят на суд по делу о клевете на ветерана
Ранее 03.02.2021 10:27 Мск Навального этапируют в одну из колоний ЦФО
Ранее 03.02.2021 08:19 Мск В Москве и других городах задержано более 1400 человек
Ранее 03.02.2021 01:04 Мск В Санкт-Петербурге и в Москве - жесткие задержания
Ранее 03.02.2021 00:03 Мск Защита Навального обжалует замену условного срока
Ранее 02.02.2021 20:17 Мск Навального приговорили к 3,5 годам заключения. Отсидеть осталось 2 года 8 месяцев
Ранее 02.02.2021 19:27 Мск Решение по делу Навального вынесут после 20.00 мск. Силовики готовятся к акциям протеста
Ранее 02.02.2021 13:35 Мск Кремль предостерег дипломатов от давления на суд по делу Навального

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети