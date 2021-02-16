Прокурор просит штраф и 3,5 года колонии для Навального по делу о клевете

Обвинение запросило назначить Алексею Навальному штраф 950 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, а также дать еще 3,5 года колонии из-за того, что инцидент произошел до исполнения приговора по делу "Ив Роше".

Кроме того, на сегодняшнем заседании прокурор Екатерина Фролова попросила выделить материалы уголовного дела и направить их для доследственной проверки на оскорбления судьи и прокурора.

Защита Навального возражала против заявления прокурора, указывая, что оно не было должным образом мотивировано.

"Я был самым милым подсудимым", - заявил, в свою очередь, сам Навальный.

Судья Вера Акимова определится с жалобой прокурора на высказывания Навального ближе к приговору, пишет "Интерфакс".

Как ожидается, оглашение состоится 20 февраля.

Напомним, летом прошлого года в сети был опубликован видеоролик, в котором несколько человек, среди которых был и Артеменко, высказываются в поддержку поправок в Конституцию. Навальный оставил комментарий под видео, в котором назвал ролик "позором страны", а его создателей и участников – "командой продажных холуев". Следствие считает, что высказывание оппозиционера носило "заведомо ложный характер, порочащий честь и достоинство человека".