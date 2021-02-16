16 Февраля 2021
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Общество За рубежом
прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: zviazda.by

В Японии выбросят часть закупленной вакцины Pfizer

Часть закупленной Японией вакцины против коронавируса производства Pfizer придется выбросить, поскольку для нее не хватает специальных шприцев. Об этом сообщил генсек кабинета министров страны Кацунобу Като.

Обычные шприцы позволяют извлечь лишь пять из шести инъекций из флакона с препаратом, соответственно какая-то часть препарата остается во флаконе. Неиспользованный остаток во флаконах и шприцах будет утилизирован.

Власти Японии ведут переговоры с несколькими производителями для закупки специальных шприцев.

Ранее японское правительство одобрило применение в стране вакцины американской компании Pfizer, а также британо-шведской AstraZeneca и американской Moderna, сообщает Regnum.

Из-за проблемы со шприцами удастся вакциной Pfizer удастся привить 60 млн человек вместо изначально запланированных 72 млн.

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В Японии выбросят часть закупленной вакцины Pfizer

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Теги: Япония, Pfizer, вакцина



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