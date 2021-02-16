Мэрия Челябинска объявила конкурс по выбору подрядчика для строительства набережной за 489 млн рублей

Управление муниципальных закупок администрации Челябинска объявило конкурс на проведение работ по строительству набережной вдоль южного берега реки Миасс. Начальная цена контракта – 489,6 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявки от претендентов будут принимать до 11 марта. Подрядчик должен будет построить пешеходную набережную вдоль южного берега реки Миасс от улицы Кирова до створа улицы Пушкина и "Сквера Искусств".

Напомним, 18 марта 2019 г. был заключен контракт на строительство набережной с ООО "Урал-Сервис-Групп". Сумма контракта – 574 млн руб. Завершить работы компания должна была до 15 декабря 2020 г. Однако подрядчик сорвал сроки строительства. Главе Челябинска Натальи Котовой было внесено представление прокурора из-за срыва сроков строительства набережной на реке Миасс. В конце прошлого года власти расторгли контракт. Подрядчику выставлен штраф в размере 2,3 млн рублей.

15 февраля председатель комитета дорожного хозяйства города Ринат Кучитаров сообщил, что объявлены конкурсные процедуры по строительству набережной.