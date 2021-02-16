Минимум с 10 октября: в России выявлено 13 233 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 13 233 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 9,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 459 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 627 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 099 323 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 979 летальных исходов, выздоровело 3 624 663 человека.