16 Февраля 2021
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Общество В России Москва
Дедушка в медицинской маске (2021) | Фото: Накануне.RU

Минимум с 10 октября: в России выявлено 13 233 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 13 233 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 9,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 459 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 627 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 099 323 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 979 летальных исходов, выздоровело 3 624 663 человека.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 1409

Санкт-Петербург - 1082

Московская область – 643

Нижегородская область - 416

Воронежская область - 358

Ростовская область - 332

Самарская область - 297

Челябинская область - 259

Пермский край - 253

Иркутская область - 246

Свердловская область - 232

Вологодская область - 223

Саратовская область - 221

Волгоградская область - 212

Пензенская область - 200

Красноярский край - 195

Архангельская область - 189

Ленинградская область - 189

Краснодарский край - 167

Республика Карелия - 163

Ярославская область - 163

Алтайский край - 162

Тверская область - 161

Курская область - 158

Ставропольский край - 157

Республика Башкортостан - 154

Забайкальский край - 153

Белгородская область - 150

Смоленская область - 147

Хабаровский край - 143

Мурманская область - 142

Калужская область - 142

Кировская область - 142

Ивановская область - 141

Тульская область - 141

Липецкая область - 139

Владимирская область - 139

Калининградская область - 138

Ханты-Мансийский автономный округ – 135

Астраханская область - 131

Брянская область - 131

Орловская область - 130

Тамбовская область - 129

Ульяновская область - 129

Республика Крым - 125

Республика Коми - 120

Оренбургская область - 120

Новосибирская область - 120

Приморский край - 119

Новгородская область - 111

Республика Бурятия - 102

Удмуртская Республика - 96

Тюменская область - 93

Рязанская область - 91

Курганская область - 87

Севастополь - 78

Кабардино-Балкарская Республика - 78

Кемеровская область - 78

Томская область - 74

Омская область - 73

Республика Дагестан - 70

Республика Мордовия - 65

Республика Чувашия - 65

Республика Татарстан - 65

Сахалинская область - 64

Республика Саха (Якутия) - 63

Псковская область - 58

Карачаево-Черкесская Республика - 53

Ямало-Ненецкий автономный округ - 53

Республика Калмыкия - 49

Костромская область - 46

Камчатский край - 42

Республика Северная Осетия-Алания - 42

Республика Марий Эл - 41

Амурская область - 34

Республика Ингушетия - 31

Республика Адыгея - 27

Республика Хакасия - 26

Чеченская Республика - 12

Магаданская область - 9

Республика Алтай - 4

Еврейская автономная область - 3

Республика Тыва - 2

Чукотский автономный округ - 1

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Минимум с 10 октября: в России выявлено 13 233 новых случая коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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