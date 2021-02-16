Минимум с 10 октября: в России выявлено 13 233 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 13 233 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 9,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 459 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 627 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 099 323 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 979 летальных исходов, выздоровело 3 624 663 человека.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 1409
Санкт-Петербург - 1082
Московская область – 643
Нижегородская область - 416
Воронежская область - 358
Ростовская область - 332
Самарская область - 297
Челябинская область - 259
Пермский край - 253
Иркутская область - 246
Свердловская область - 232
Вологодская область - 223
Саратовская область - 221
Волгоградская область - 212
Пензенская область - 200
Красноярский край - 195
Архангельская область - 189
Ленинградская область - 189
Краснодарский край - 167
Республика Карелия - 163
Ярославская область - 163
Алтайский край - 162
Тверская область - 161
Курская область - 158
Ставропольский край - 157
Республика Башкортостан - 154
Забайкальский край - 153
Белгородская область - 150
Смоленская область - 147
Хабаровский край - 143
Мурманская область - 142
Калужская область - 142
Кировская область - 142
Ивановская область - 141
Тульская область - 141
Липецкая область - 139
Владимирская область - 139
Калининградская область - 138
Ханты-Мансийский автономный округ – 135
Астраханская область - 131
Брянская область - 131
Орловская область - 130
Тамбовская область - 129
Ульяновская область - 129
Республика Крым - 125
Республика Коми - 120
Оренбургская область - 120
Новосибирская область - 120
Приморский край - 119
Новгородская область - 111
Республика Бурятия - 102
Удмуртская Республика - 96
Тюменская область - 93
Рязанская область - 91
Курганская область - 87
Севастополь - 78
Кабардино-Балкарская Республика - 78
Кемеровская область - 78
Томская область - 74
Омская область - 73
Республика Дагестан - 70
Республика Мордовия - 65
Республика Чувашия - 65
Республика Татарстан - 65
Сахалинская область - 64
Республика Саха (Якутия) - 63
Псковская область - 58
Карачаево-Черкесская Республика - 53
Ямало-Ненецкий автономный округ - 53
Республика Калмыкия - 49
Костромская область - 46
Камчатский край - 42
Республика Северная Осетия-Алания - 42
Республика Марий Эл - 41
Амурская область - 34
Республика Ингушетия - 31
Республика Адыгея - 27
Республика Хакасия - 26
Чеченская Республика - 12
Магаданская область - 9
Республика Алтай - 4
Еврейская автономная область - 3
Республика Тыва - 2
Чукотский автономный округ - 1