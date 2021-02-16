Минобрнауки разрешит иностранным студентам вернуться в российские вузы

Иностранные студенты смогут вернуться в Россию для обучения в вузах. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала Минобрнауки РФ. Условием для возвращения будет справка об отсутствии COVID-19.

Напомним, большинство российских студентов вернулись к очному обучению с 8 февраля. Но на иностранных студентов распространяется запрет на пересечение границ гражданами других государств.

В конце января глава министерства Валерий Фальков опроверг информацию о том, что иностранных студентов начали массово отчислять из российских вузов. "Никаких массовых отчислений нет. Количество отчисленных с 1 сентября по 30 ноября в прошлом и нынешнем учебном году совпадает. Разница – в несколько десятков, то есть на уровне статистической погрешности. Все российские вузы ориентированы на индивидуальную работу, особенно с первокурсниками", - сказал Фальков.