Спецслужбы России и США ведут переговоры по обмену Пола Уилана

Российские и американские спецслужбы ведут переговоры о возможном обмене осужденными, в числе которых Пол Уилан, отбывающий в РФ наказание за шпионаж. Об этом сообщил адвокат Уилана Владимир Жеребенков, пишет Regnum со ссылкой на Reuters.

По словам юриста, американская сторона начала инициировать переговоры после вступления в должность президента Джо Байдена. Вопрос может решиться в ближайшие два-три месяца.

В числе тех, кого могут обменять на Уилана, звучать имена предпринимателя Виктора Бута и летчика Константина Ярошенко. Однако, как заявил Жеребенков РИА Новости, это будет "кто-то из программистов".

15 июня Московский городской суд признал Пола Уилана виновным в шпионаже. Гражданин США приговорен к 16 годам колонии строго режима. Его адвокат заявил, что существует возможность обмена его клиента на Виктора Бута или Константина Ярошенко, находящихся в тюрьмах США. По его словам, этот вопрос уже обсуждается.

Напомним, Уилан был задержан 31 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции. Сам он заявил, что приезжал в Москву к другу на свадьбу. Как выяснилось, у Уилана есть американское гражданство, подданство Великобритании и паспорта Канады и Ирландии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в июне прошлого года не исключила, что в будущем Уилан может быть обменен на Виктора Бута или Константина Ярошенко, отбывающих заключение в США.