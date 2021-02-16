На Южном Урале за сутки скончались 14 человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 255 случаев COVID-19, 14 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 49 тыс. 489 человек.

В настоящий момент в регионе 6 тыс. 23 заболевших. За сутки выписаны 644 человека, всего в регионе выздоровели 41 тыс. 496 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 14 человек, из них восемь от коронавируса. Еще у шести человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.