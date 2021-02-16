СМИ: Ozon создал свою микрофинансовую организацию

Торговая онлайн-платформа Ozon запускает свою микрофинансовую организацию. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, где появились данные об учреждении МФО "Озон кредит".

"ООО "Микрокредитная компания "Озон Кредит" зарегистрирована в понедельник в Москве с уставным капиталом 1 миллион рублей. Учредителями выступают ООО "Озон Холдинг" и ООО "Интернет Решения", - передает "Прайм".

Сейчас Ozon предлагает своим клиентам "кешбэк карты" для оплаты покупок и накопления бонусов, эмитентом которых выступает РНКО "Платежный Центр". Продавцам же предлагается воспользоваться платформой Ozon.Invest, где они могут оформить кредит у банков-партнеров.