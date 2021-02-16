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Общество Свердловская область
фельдшер врач взятка деньги (2016) | Фото: visitshimla.in

Завотделения Качканарской больницы за вознаграждение "отмазывал" пьяных водителей местного предприятия

Бывший заведующий наркологического отделения ГБУЗ СО "Качканарская центральная городская больница" предстанет перед судом по обвинению в 19 эпизодах взяток и 10 служебных подлогах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, врач-психиатр-нарколог с июня 2018 г. по январь 2020 г. получал от работников одного из местных промышленных предприятий взятки в размере 30-40 тыс.. За эти деньги, медик предоставлял подложные акты медицинского освидетельствования на состояние опьянения, из которых следовало, что обращавшиеся к врачу граждане были абсолютно трезвы. На деле сотрудники имели признаки опьянения, но предпочитали дать взятку, нежели встретиться с негативными последствиями на работе.

Передача денежных средств осуществлялась через третье лицо, которое работало на данном предприятии. В настоящее время этот гражданин также привлекается к уголовной ответственности за посредничество во взяточничестве.

"Коррупционные преступления, инкриминируемые медицинскому работнику, были выявлены сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции территориального отдела внутренних дел. Сыщики провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия, после чего передали наработанные материалы нашим коллегам из СК, которые и возбудили уголовное дело", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Завотделения Качканарской больницы за вознаграждение "отмазывал" пьяных водителей местного предприятия

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Теги: Качканар, завотделения, пьяный водитель, взятка, суд



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