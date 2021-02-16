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Общество Сибирский ФО В России Новосибирская область
(2004) |

В новосибирских школах у детей собираются брать ДНК-тесты

Возмутительный эксперимент собираются провернуть в шести новосибирских школах. Там хотят подвергнуть детей ДНК-тестам, чтобы выявить гены, "отвечающие" за творчество, агрессию и интеллект. Об этом сообщает "Учительская газета".
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В эксперименте примут участие школьники 5-11 классов. Отмечается, что это делается якобы для того, чтобы "врожденно агрессивных" вовремя заинтересовать спортом, иначе они с большой вероятностью станут хулиганами или преступниками. ДНК-тест будет стоить 1800 рублей.

На втором этапе школьники пройдут психологическое тестирование. И на основании данных генетического и психологического тестов исследователи смогут понять, куда направить "индивидуальную образовательную траекторию" ребенка.

Участие в эксперименте добровольное. Однако он является тестированием новых технологий управления детьми уже со школы с потенциальной сегрегацией на способных и "лишних", "избранных" и "быдло". Похоже, кто-то хочет приучить детей к их статусу биообъектов, которым будет указано их место.

Еще одна реальная опасность - это пристальное внимание органов опеки к тем детям, которых запишут в наследственно агрессивных.

Концепция, что будущее человека и его судьба предопределены наследственностью, является лженаучной. Но даже если просто изучать гены под благим предлогом, то это отношение к человеку не как к личности, а как к биологической особи. Что, к слову, уже используется при биометрической идентификации.

Родительское всероссийское сопротивление отмечает, что шокирует не только проведение подобных экспериментов на детях, но и приподнятый тон, в котором о них сообщается в "Учительской газете".

"От такого положения один лишь шаг до евгеники, когда будет заявлено о неравенстве людей на основе анализа их генетического профиля. Не составит труда вспомнить, кто в XX веке заявил о врожденном неравенстве, поделив род людской на "людей" и "недочеловеков", - это сделали фашисты. Кто дал отмашку на проведение подобных экспериментов в российских школах? Кто дал право искать "гены творчества" и "гены агрессии"? ", - возмущается РВС.

Изначально идея о врожденном расовом неравенстве людей принадлежит англосаксонской цивилизации. Мало кто знает, что полное название знаменитого труда Чарльза Дарвина звучит так: "Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь". В более широком смысле идея о своем превосходстве была присуща западной цивилизации всегда.

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В новосибирских школах у детей собираются брать ДНК-тесты

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Теги: школа, дети, ДНК, гены, геном



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