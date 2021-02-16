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Спорт
Аслан Карацев (2021) | Фото: Getty Images

Россиянин из второй сотни рейтинга Аслан Карацев стал первым полуфиналистом Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев стал первым полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2021 года.

114-я ракетка мира в четвертьфинале смог обыграть в четырёх сетах представителя Болгарии Григора Димитрова (18-й сеяный на турнире). Первый сет остался за болгарином (6:2), однако дальше на корте доминировал российский спортсмен (6:4, 6:1, 6:2).

Отметим, что 27-летний Карацев впервые в карьере смог попасть в основную сетку турнира "Большого шлема". Его выступление - главная сенсация турнира.

Как отмечает пресс-служба ATP, Аслан стал первым россиянином, достигшим полуфинала Australian Open в одиночном разряде со времён Марата Сафина (2005).

За выход в финал Карацев поспорит с победителем противостояния между сербом Новаком Джоковичем (1-й номер на турнире) и немцем Александром Зверевым (6).

Ещё два российских теннисиста, Даниил Медведев и Андрей Рублёв, сыграют в четвертьфинале друг с другом.

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Россиянин из второй сотни рейтинга Аслан Карацев стал первым полуфиналистом Australian Open

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Теги: теннис, Аслан Карацев, Открытый чемпионат Австралии



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