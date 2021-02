Россиянин из второй сотни рейтинга Аслан Карацев стал первым полуфиналистом Australian Open

114-я ракетка мира в четвертьфинале смог обыграть в четырёх сетах представителя Болгарии Григора Димитрова (18-й сеяный на турнире). Первый сет остался за болгарином (6:2), однако дальше на корте доминировал российский спортсмен (6:4, 6:1, 6:2).

THE DREAM RUN CONTINUES 🇷🇺 @AsKaratsev is an #AusOpen semi-finalist 👏 pic.twitter.com/ECi1RRIpFs

Отметим, что 27-летний Карацев впервые в карьере смог попасть в основную сетку турнира "Большого шлема". Его выступление - главная сенсация турнира.

Как отмечает пресс-служба ATP, Аслан стал первым россиянином, достигшим полуфинала Australian Open в одиночном разряде со времён Марата Сафина (2005).

Aslan Karatsev is the first 🇷🇺 man to reach the @AustralianOpen singles semi-finals since Marat Safin (2005).@AsKaratsev | #AusOpen pic.twitter.com/4FTBeOny3o