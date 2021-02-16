Вакцина от AstraZeneca оказалась малоэффективна от штамма коронавируса из ЮАР

Южно-Африканская Республика возвращает 1 миллион доз вакцины от коронавируса от AstraZeneca. Неделю назад ЮАР приостановила вакцинацию этим препаратом после клинических испытаний, показавших минимальную эффективность против штамма COVID-19, доминирующего в стране.

Возвращать вакцину власти ЮАР будут не в Великобританию, где препарат разработали, а в индийскую фармкомпанию Serum Institute of India (SII), которая производит вакцину по лицензии, передает The Economic Times.

SII уже поставила в ЮАР миллион доз вакцины, в ближайшие недели должна была состояться поставка еще 500 тыс. доз.

По данным Минздрава ЮАР, клинические испытания вакцины показали, что она обеспечивает минимальную защиту от штамма коронавируса 501Y.V2.

Сейчас ЮАР проводит клинические испытания вакцины от Johnson & Johnson, параллельно вакцинируя ею медработников.

Напомним, в понедельник стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину от AstraZeneca для экстренного использования. В то же время российская вакцина "Спутник V", показывающая пока большую эффективность, чем британский препарат, до сих пор не одобрен ВОЗ.