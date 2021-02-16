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Экономика В России
владимир потанин (2013) | Фото:

Forbes: Потанин стал первым россиянином, чье состояние превысило $30 млрд

Состояние совладельца "Норникеля" Владимира Потанина достигло 30 млрд долларов, сообщает Forbes. Эта сумма стала абсолютным рекордом для российского списка.

Причиной увеличения капитала Потанина стал рост стоимости акций его компании. По состоянию на вечер 15 февраля бумаги "Норникеля" торговались на уровне 26 290 руб. за штуку. 1 февраля стоимость акции составляла 24 866 руб., а 30 декабря — 23 682 руб.

Как отмечает Forbes, росту состояния Потанина не помешала даже авария на ТЭЦ-3 в Норильске. Эксперты поясняют, что деньги на компенсацию всей суммы ущерба зарезервированы в бюджете компании.

Ранее Красноярский арбитражный суд почти полностью удовлетворил иск Росприроднадзора, который требовал взыскать с "дочки" "Норникеля", на которой произошла авария, 147 млрд рублей. В "Норильско-Таймырской энергетической компании" оценили ущерб, нанесенный природе, всего в 21 млрд рублей и хотели самостоятельно устранять последствия. В "Норникеле" заявили, что в течение месяца подадут апелляцию на решение суда.

Напомним, Законодательное собрание Красноярского края намерено потребовать от Потанина выплатить компенсацию ущерба за аварию под Норильском из личных средств.

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Forbes: Потанин стал первым россиянином, чье состояние превысило $30 млрд

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Теги: владимир потанин, состояние, норникель



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