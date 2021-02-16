В свердловском МЧС заявили, что у их сотрудника нет автопарка грузовиков

В ГУ МЧС по Свердловской области провели внутреннюю проверку после публикации Накануне.RU о высокопоставленном сотруднике ведомства, который, предположительно, может быть владельцем автопарка. В главном управлении заявили, что факты не подтвердились.

Напомним, недавно в уральском городе Тавда был уволен сотрудник местного ОВД Константин Ветлугаев: проверка показала, что он занимался бизнесом. Ранее сообщалось, что у силовика в собственности есть целый автопарк грузовиков, а сам он может вести предпринимательскую деятельность по перевозке грузов.

После этого полицейским заинтересовались в ФСБ. Свою проверку провели и в МВД, так как по закону сотрудникам запрещено заниматься коммерческой деятельностью. В итоге информация подтвердилась, и силовик был уволен из органов по отрицательным мотивам.

По данным источника Накануне.RU в силовых структурах, Ветлугаев был подставным лицом, а автомобили принадлежат сразу нескольким людям, среди которых якобы: заместитель главы администрации Тавдинского городского округа Валентин Миронов, экс-начальник МО МВД России "Каменск-Уральский" Александр Кивелев и высокопоставленный сотрудник местного МЧС Максим Кисеев.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области, после нашей публикации в отношении Кисеева была проведена проверка.

"В результате проверки установлено, что грузовая автомобильная техника в собственности у сотрудника отсутствует", - говорится в ответе ведомства за подписью врио начальника главного управления Ивана Павленко.

Добавим, ранее в администрации Тавды заявляли, что "впервые слышат" о возможной причастности к автопарку замглавы Валентина Миронова.