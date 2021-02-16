16 Февраля 2021
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Переславль-Залесский-карта (2012) | Фото: Накануне.RU

Проблема развития малых городов решается неэффективно - СП

Проблема социально-экономического развития малых городов решается неэффективно. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам анализа реализации проектов развития комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В качестве основной причины отмечено отсутствие должного контроля и несовершенство нормативного регулирования. Заключаемые с регионами соглашения не содержат никаких конкретных показателей. То есть деньги просто выделяются под проект, а под что конкретно - неизвестно.

"Сейчас по сути есть только один показатель результативности – наличие самого факта реализации проекта", – подчеркнула аудитор Светлана Орлова.

Еще одна проблема - недобросовестная работа самих субъектов и муниципальных образований. Так, в заявке города Переславль-Залесский в качестве ключевой проблемы было обозначено наличие парковки на главной площади. В итоге проект реализовали, а парковка так и осталась. Судя по всему, ответственности никто так и не понес.

Счетная палата направила рекомендации в Правительство РФ. Предложено выделить малые города и исторические поселения в особую категорию и сформировать комплексную концепцию развития данных муниципальных образований. Также необходимо назначить ответственный орган исполнительной власти, который будет следить за реализацией проектов.

Всего в малых городах России проживают 23 млн человек - почти четверть всего городского населения.

Напомним, господдержка малых городов и исторических поселений, являющихся победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды, осуществляется с 2018 года. В 2018-2019 годах в конкурсе участвовали более 1 000 проектов, заявок, победителями стали 240. На их реализацию из федерального бюджета направлено почти 15 млрд рублей. На 1 января 2021 года реализовано 166 проектов.

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Проблема развития малых городов решается неэффективно - СП

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Теги: счетная палата, малые города



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