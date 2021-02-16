16 Февраля 2021
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Наука и техника В России Москва
ё-мобиль прохорова (2010) | Фото:

Сбербанк купил разработчика "Ё-мобиля"

Сбербанк приобрел компанию "Ё-инжиниринг", занимавшуюся разработкой первого российского гибридного автомобиля – "Ё-мобиля". Правда, проект так и не пошел в производство. Сумма сделки не раскрывается. В Сбере сообщили, что инженеры проекта и компетенции компании будут использованы для для развития направлений Sber Automotive Technologies (SberAutoTech), разработки платформы для автономных средств передвижения, беспилотных автомобилей и технологий, пишет "Коммерсант".

Издание отмечает, что "Ё-инжиниринг" все еще владеет патентами на силовой агрегат для "Ё-мобиля", в частности, на "суперконденсатор".

"Ё-мобиль" в общественном создании тесно связан с бизнесменом Михаилом Прохоровым, в 2010 году именно он заявил о начале проекта. Но уже через четыре года группа ОНЭКСИМ Прохорова отказалась от реализации идеи.

Эксперты, впрочем, не считают, что инженеры компании владеют какими-то уникальными знаниями и умениями, но даже просто как автоинженеры они уже ценны – на российском рынке сейчас мало таких людей. Вместе с тем, для успешного создания новых технологических продуктов и запуска их в производство Сберу стоит обратить внимание на опытных специалистов из крупных автоконцернов.

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Сбербанк купил разработчика "Ё-мобиля"

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Теги: ё-мобиль, сбербанк, беспилотники, гибридный автомобиль



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