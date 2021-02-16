Обезглавленный орган: Свердловская область два месяца живет без министра финансов в условиях роста госдолга

На Среднем Урале до сих пор не решен вопрос о назначении нового министра финансов. Вопрос об утверждении нового главы регионального ведомства вновь не попал в повестку заседания свердловского заксобрания, которое проходит сегодня. Как передает источник Накануне.RU, дело в том, что кандидатура не согласована с федеральным Минфином.

Таким образом, свердловский регион уже два месяца живет без нового министра финансов. Исполняет обязанности начальника ведомства Александр Старков, который работал заместителем Галины Кулаченко.

Напомним, что прежний министр оставила свой пост в декабре прошлого года. По официальной версии, чиновница ушла с поста по личным мотивам. Но по неофициальным сведениям, причиной стал колоссальный рост госдолга региона. Согласно постановлению правительства Свердловской области, которое было подписано губернатором Евгением Куйвашевым, показатель должен увеличиться с 100,4 млрд в 2020 году до 216 млрд в 2026 году - вместо ранее прогнозировавшегося снижения.