16 Февраля 2021
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Экономика В России
кредитная карта, банкомат (2015) | Фото: vtomske.ru

Финансист назвал сумму вклада, позволяющую жить на проценты

На банковском счету должно лежать не менее 26 миллионов рублей, чтобы можно было жить на проценты с вклада. Такую сумму, при условии, что семьи из четырех человек нужно примерно 100 тысяч рублей, назвал управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко, пишет Прайм.

Такая цифра обусловлена снижением ключевой ставки Центробанка до рекордных 4,25%. Средняя доходность по вкладу на 2021 год составила 4,5%.

При этом в Москве требуемая для жизни семьи сумма в 150-200 тысяч рублей возможна при условии, что на вкладе лежит 45-50 миллионов рублей.

Ранее Банк России оставил ключевую ставку на исторически минимальном уровне в 4,25% (уже четвертое заседание совета директоров ЦБ ставка не меняется).

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что цикл смягчения денежно-кредитной политики на сегодняшний день исчерпан. Это может означать, что больше снижать ключевую ставку регулятор не будет.

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Финансист назвал сумму вклада, позволяющую жить на проценты

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Теги: вклад, сумма вклада, проценты



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