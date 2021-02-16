В Тюмени врачи восстановили половые органы ребенку неопределенного пола

В Тюмени врачи ОКБ №1 восстановили полуторагодовалому мальчику половые органы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе больницы.

Ребенок родился неопределенного пола. Врачи сделали генетический анализ на основе гормона хроматина и УЗИ. После того, как врачи убедились, что у ребенка мужской пол, ему сделали операцию: медики восстановили наружные половые органы, выполнив сложную реконструктивную операцию.

Среди основных факторов, которые могут вызвать развитие патологи, стоит отметить: прием гормональных препаратов при беременности; употребление гормональных контрацептивов в течение года до зачатия; наследственная предрасположенность; экологический фактор; некоторые заболевания женщины в период вынашивания ребенка.