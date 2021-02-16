Суд вынес приговор в отношении жителя Березовского, изнасиловавшего собственных детей

Березовский городской суд определился с приговором в отношении азербайджанца, обвиняемого в изнасиловании своих двух сыновей и дочери. Напомним, что самому старшему на тот момент было 10 лет.

О случившемся инциденте стало известно в начале прошлого года. 34-летний Анар Екаев обвинялся в трех эпизодах насильственных действий сексуального характера, а также истязаниях в отношении несовершеннолетних. Как следует из картотеки дел, фигуранта судили сразу по нескольким статьям: ст.132 ч.4 п.б; ст.132 ч.4 п.б; ст.117 ч.2 п.п.а,г; ст.132 ч.4 п.б УК РФ.

Екаеву Анару Шабан оглы судом назначено 15 лет колонии строго режима, при этом учтен срок содержания под стражей. Фигурант также обязан выплатить 1,1 млн руб. в качестве возмещения морального вреда, причиненного несовершеннолетним.