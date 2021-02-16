Роскомнадзор призвали взять под контроль Clubhouse
Роскомнадзору предложили взять приложение Clubhouse под контроль, как и остальные соцсети. Об этом заявил первый запредседателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов.
Однако, по его словам, с этим могут возникнуть определенные трудности из-за его особенностей, передает РИА Новости.
Необходимо продумать механизмы отслеживания и фиксации происходящего в приложении, считает Кирьянов.
Кроме того, самой площадке следует создать представительство в России и исполнять местные законы, добавил он.
Clubhouse – социальная сеть, предназначенная для владельцев Iphone. Общение происходит через отправку аудиосообщений в чатах.
Ранее глава "SpaceX" Илон Маск предложил президенту России Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse.
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что со стороны Маска прозвучало "очень интересное предложение", однако в Кремле сначала хотят понять, "что имеется в виду, что предлагается", пишет Regnum. Он напомнил, что Путин лично не ведет социальные сети.