Роскомнадзор призвали взять под контроль Clubhouse

Роскомнадзору предложили взять приложение Clubhouse под контроль, как и остальные соцсети. Об этом заявил первый запредседателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов.

Однако, по его словам, с этим могут возникнуть определенные трудности из-за его особенностей, передает РИА Новости.

Необходимо продумать механизмы отслеживания и фиксации происходящего в приложении, считает Кирьянов.

Кроме того, самой площадке следует создать представительство в России и исполнять местные законы, добавил он.

Clubhouse – социальная сеть, предназначенная для владельцев Iphone. Общение происходит через отправку аудиосообщений в чатах.

Ранее глава "SpaceX" Илон Маск предложил президенту России Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что со стороны Маска прозвучало "очень интересное предложение", однако в Кремле сначала хотят понять, "что имеется в виду, что предлагается", пишет Regnum. Он напомнил, что Путин лично не ведет социальные сети.