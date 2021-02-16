16 Февраля 2021
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Политика Челябинская область
барышев андрей викторович депутат гд рф (2017) | Фото: Накануне.ru

Партия "Яблоко" отказалась выдвигать Барышева на выборах в Госдуму

"Яблоко" не будет выдвигать Андрея Барышева на выборах в Госдуму. Об этом сообщил заместитель председателя партии Иван Большаков, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, накануне депутат Госдумы и член фракции "Единая Россия" Андрей Барышев внес в нижнюю палату парламента законопроект, отменяющий наказания за ряд правонарушений на митингах.

После этого появилась информация, что Барышев переходит в "Яблоко". Однако в партии это заявление опровергли. По словам Большакова, Барышев проявлял интерес к выдвижению на выборах в Госдуму от "Яблока".

"У нас есть общее требование для всех потенциальных кандидатов – подписание Меморандума, в котором содержатся базовые политические оценки, но мы так же смотрим на репутацию и биографию человека. Учитывая особенности биографии господина Барышева, мы не можем выдвинуть его от нашей партии. Когда человек столько лет состоит в "Единой России" и заседает от нее в законодательных органах, он несет свою долю ответственности за происходящее в стране, даже если он сам лично уклонялся от голосования по резонансным вопросам, как делал это Барышев", - подчеркнул он.

Напомним, на выборах в Госдуму в 2016 году Андрей Барышев баллотировался от "Единой России" по Челябинскому одномандатному округу. После победы Барышев сложил полномочия депутата Челябинской гордумы.

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Партия "Яблоко" отказалась выдвигать Барышева на выборах в Госдуму

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Теги: Андрей Барышев, Госдума, Яблоко,



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