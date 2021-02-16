"Нужно быть более открытыми": свердловский омбудсмен раскритиковала силовиков

16 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин, Проскурина и зарплаты учёных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
митинг 23 января, ОМОН, щиты, полиция, силовики (2021) | Фото: Накануне.RU

"Нужно быть более открытыми": свердловский омбудсмен раскритиковала силовиков

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выступила с критикой силовых структур региона. Региональный омбудсмен  отметила, что при освещении ряда  резонансных событий представители Следственного комитета и полиции хранили молчание.

Как передает корреспондент Накануне.RU, недовольством Мерзлякова поделилась во время отчета о деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 2020 году перед областными депутатами,

"Я бы хотела остановиться на силовом блоке. Не хватало публичности. И в Следственном комитете и в полиции очень сильные пресс секретари, но некоторые резонансные события были отмечены знаками молчания. Нужно быть более открытыми", - сказала гарант прав человека.

мерзлякова татьяна георгиевна уполномоченный по правам человека в свердловской области(2015)|Фото: Накануне.ru

Напомним, что общественность в 2020 году была потрясена гибелью 27 – летнего парня, похитившего рулон обоев. Владимир Таушанков был застрелен бойцами Росгвардии при штурме  его квартиры.

После произошедшего никто из причастных ведомств не давал официальных комментариев, что обеспокоило уполномоченного по правам человека области  Татьяну Мерзлякову. Также свердловский омбудсмен осталась недовольной отсутствием возбуждения уголовного дела.  Сразу после случившегося омбудсмен говорила, что держит ситуацию на контроле.

 

 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Нужно быть более открытыми": свердловский омбудсмен раскритиковала силовиков

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Татьяна Мерзлякова, обойный вор, владимир таушканов, росгвардия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети