"Нужно быть более открытыми": свердловский омбудсмен раскритиковала силовиков

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выступила с критикой силовых структур региона. Региональный омбудсмен отметила, что при освещении ряда резонансных событий представители Следственного комитета и полиции хранили молчание.

Как передает корреспондент Накануне.RU, недовольством Мерзлякова поделилась во время отчета о деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 2020 году перед областными депутатами,

"Я бы хотела остановиться на силовом блоке. Не хватало публичности. И в Следственном комитете и в полиции очень сильные пресс секретари, но некоторые резонансные события были отмечены знаками молчания. Нужно быть более открытыми", - сказала гарант прав человека.

Напомним, что общественность в 2020 году была потрясена гибелью 27 – летнего парня, похитившего рулон обоев. Владимир Таушанков был застрелен бойцами Росгвардии при штурме его квартиры.

После произошедшего никто из причастных ведомств не давал официальных комментариев, что обеспокоило уполномоченного по правам человека области Татьяну Мерзлякову. Также свердловский омбудсмен осталась недовольной отсутствием возбуждения уголовного дела. Сразу после случившегося омбудсмен говорила, что держит ситуацию на контроле.