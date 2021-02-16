16 Февраля 2021
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3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

В Великобритании выявили еще один штамм COVID-19 – он "умеет" избегать антител

Еще один штамм коронавируса с потенциально опасным набором мутаций обнаружен в Великобритании. Эксперты считают, что его надо незамедлительно исследовать.

Новый штамм, известный теперь как B1525, выявили ученые из Эдинбургского университета. Они отмечают, что обнаружили его путем секвенирования генома вируса в 10 странах, включая Данию, США и Австралию, при этом 32 случая нового мутанта обнаружены именно в Великобритании. Впрочем, есть и случаи в Нигерии, пишет The Guardian.

Исследователи отмечают, что новый штамм имеет сходство с геномом из Кента (более известным в мире как британский штамм, B117) и содержит ряд мутаций, которые обеспокоили ученых, включая мутацию E484K в белке "шипов" – он играет важную роль при проникновении вируса в клетки.

Эта мутация - E484K - присутствует в вариантах, появившихся в Южной Африке и Бразилии, и, как считается, делает вирус более устойчивым к нейтрализующим его антителам. Эта мутация может сделать некоторые вакцины бесполезными. Также ученые полагают, что у этой разновидности может быть еще одна мутация (помимо E484K), которая помогает вирусу избавиться от антител организма.

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В Великобритании выявили еще один штамм COVID-19 – он "умеет" избегать антител

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Теги: мутация, новый штамм, коронавирус, великобритания



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