На Южном Урале директора организации подозревают в пособничестве главе поселения в присвоении

В Челябинской области директора коммерческой организации подозревают в пособничестве в присвоении вверенного имущества главой Багарякского сельского поселения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, в сентябре прошлого годы было возбуждено уголовное дело в отношении главы Багарякского сельского поселения.

По версии следствия, в 2018-2019 гг. глава заключал фиктивные договоры с директором коммерческой организации на производство грейдирования автомобильных дорог и уборку снега. Работы не выполнялись, но глава подписывал акты приема по выполнению данных работ и переводил средства бюджета в коммерческую организацию, директор которой передавал деньги главе. Ущерб превысил 630 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.